В Московском зоопарке отпраздновали день рождения панды Катюши

Панде Катюше исполнилось два года. В честь этого события на протяжении праздничной недели для посетителей Московского зоопарка проходили экскурсии, лекции, мастер-классы. Кульминацией праздника стала программа в сам день рождения панды, сообщает зоосад в Telegram-канале.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что Катюша весит уже 78 килограммов и с большим аппетитом ест бамбук. «У нее уже ярко проявился хитрый, волевой, "екатерининский" характер, и она с успехом осваивает сложные тренинги», — отметила она.

Акулова добавила, что Катюша — не только символ дружбы между Россией и КНР, но и важная часть научной программы по изучению больших панд.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк начал трансляции жизни своих обитателей на платформе "VK Видео Live". Теперь пользователи могут наблюдать за 16 вольерами с животными, включая больших панд, манула и карликового бегемота, в режиме реального времени.