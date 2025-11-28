Опубликовано 28 ноября 2025, 05:411 мин.
В Московском зоопарке появились челноклювы и лягушкорот
Московский зоопарк пополнился экзотическими птицами.
Фото: Global Look Press
В Московском зоопарке появилось более десятка экзотических птиц. В частности, теперь посетители смогут увидеть челноклювов, чернолицых ибисов и лягушкорота. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.
«Посетители уже могут видеть некоторых из них. Три из четырех видов экзотических пернатых впервые пополнили коллекцию Московского зоопарка: это челноклювы, чернолицые ибисы и дымчатый лягушкорот», — говорится в сообщении.
Кроме того, обитателями зоопарка стали какаду инка. Уточняется, что челноклювов содержат в вольере в «Доме птиц». Всего поступило четыре юные особи. Пока неизвестно, какого они пола — установить это удастся при помощи анализа крови.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились хохлатые паламедеи.