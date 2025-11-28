В Московском зоопарке появились челноклювы и лягушкорот

В Московском зоопарке появилось более десятка экзотических птиц. В частности, теперь посетители смогут увидеть челноклювов, чернолицых ибисов и лягушкорота. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

«Посетители уже могут видеть некоторых из них. Три из четырех видов экзотических пернатых впервые пополнили коллекцию Московского зоопарка: это челноклювы, чернолицые ибисы и дымчатый лягушкорот», — говорится в сообщении.

Кроме того, обитателями зоопарка стали какаду инка. Уточняется, что челноклювов содержат в вольере в «Доме птиц». Всего поступило четыре юные особи. Пока неизвестно, какого они пола — установить это удастся при помощи анализа крови.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились хохлатые паламедеи.