В Московском зоопарке появился возбужденный азиатский слон

У азиатского слона Памира начался муст — особый период, связанный с повышением уровня тестостерона в крови животного. Об этом рассказали в Telegram-канале Московского зоопарка.

Согласно сообщению, гон у самцов азиатских слонов начинается в соответствии с индивидуальным ритмом каждой особи. По достижении 20-летнего возраста они периодически приходят в физиологическое состояние, называемое муст. В этот период слоны становятся агрессивнее, а их главной задачей становится поиск восприимчивой самки.

Характерным признаком муста является выделение секрета из кожной железы, расположенной между глазом и ухом. Сейчас это можно наблюдать у Памира.

«Возбужденное состояние самца длится около трех недель. Слона в период муста следует опасаться, он может напасть даже на человека», — уточнили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что самка моржа по кличке Тамара поселилась в павильоне «Ластоногие» Московского зоопарка. Животное перевезли из дельфинария Краснодарского края.