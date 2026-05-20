Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности, об этом сообщили ТАСС в Метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова.

Воздух в столице 20 мая прогрелся до максимального значения 30,6 градуса. Наибольшее значение для этого дня составляло 29,7 градуса, этот рекорд был установлен в 1897 году.

«Таким образом, 20 мая 2026 года обновлен очень давний погодный рекорд, державшийся еще с XIX века», — рассказали специалисты.

Ранее столичный Депздрав дал несколько советов, как пережить аномальную жару в условиях мегаполиса. Одним из базовых правил эксперты назвали необходимость пить воду, даже если жажда не ощущается.