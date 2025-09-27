В Московском зоопарке родились детеныши капибары

В Московском зоопарке появились на свет две капибары. 18 сентября у самки Малой родились малыши. Первый детеныш появился незадолго до закрытия зоопарка, что можно было увидеть в онлайн-трансляции из вольера капибар. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Пол новорожденных пока не известен, определить его удастся лишь спустя несколько месяцев. Малая опытная мать, это уже десятый и одиннадцатый ее малыши. Предыдущее пополнение произошло в феврале этого года.

Капибары — социальные животные, в Московском зоопарке они живут большой семьей. В нее входят родители: Малая и Кузьма, а также их потомство. Сейчас в группе живут две подросшие самки.

Первые несколько месяцев детеныши капибар обычно питаются материнским молоком, однако вместе с ним вскоре начинают пробовать и взрослую еду. Животные питаются сеном, зеленью, свежими овощами, специальными комбинированными кормами, а также в небольших количествах фруктами. У этих животных заботу о потомстве делят между собой все члены семейства.

Капибары — самые крупные в мире грызуны родом из Южной Америки. Их жизнь тесно связана с водой.

Ранее центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка пополнился двумя молодыми гепардами — самцом Матриксом и самкой Тильдой.