В Московском зоопарке спасли жизнь летучей мыши

Сотрудники Московского зоопарка спасли жизнь летучей мыши по кличке Алекс, которая относится к виду под названием вечерница гигантская. Об этом зоосад сообщил в своем Telegram-канале.

Животное поступило в зоопарк в очень тяжелом состоянии. «Малыш получил тяжелые переломы, и его будущее висело на волоске. Но наши ветеринарные врачи не сдались. Проявив настоящее мастерство и ювелирную точность, они буквально "собрали" Алекса заново», -- говорится в публикации.

Последствия травм, полученных летучей мышью, оказались не полностью обратимыми, и больше Алекс не приспособлен для жизни в дикой природе. Однако его распределили в Центр реабилитации рукокрылых, где о нем будут заботиться.

Ранее Московский зоопарк перешел на новый режим работы и начал подготовку к зиме. Так, с 21 октября зоопарк работает с 9:00 до 18:00. При этом вход для посетителей прекращается в 17:00, также в это время закрываются терминалы и дежурные кассы.