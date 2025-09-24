Опубликовано 24 сентября 2025, 04:341 мин.
В «Москвариуме» родился детеныш краснокнижной черноморской афалины
В Москве родился детеныш краснокнижной черноморской афалины.
Фото: Новосильцев Артур /Агентство «Москва»
В «Москвариуме» родился детеныш краснокнижной черноморской афалины. Об этом центр океанографии и морской биологии сообщил в Telegram-канале.
Отмечается, что детеныш уже уверенно плавает, играет с матерью и знакомится с сородичами. «Дельфиненок демонстрирует хорошее развитие: он уверенно плавает, совершает повороты, активно играет с мамой и проявляет интерес к сородичам. Одним из любимых занятий малыша стала игра с пузырьками воздуха», — рассказали в «Москвариуме».
Первый детеныш самки Ноты родился в прошлом году. Жителям столицы предлагалось выбрать для него имя. Наибольшее число голосов набрало имя Лаки.