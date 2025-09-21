В Москве 27 и 28 сентября закроют участок одной линии метро

27 и 28 сентября будет закрыт участок Калужско-Рижской линии метро между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram-канале.

Уточняется, что движение закроют из-за строительных работ.

«Закрытие необходимо для строительства пересадки со станции "Академическая" Троицкой линии на Калужско-Рижскую. Ограничения пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток снижен», — отметили в Дептрансе.

В указанные дни пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка, а также другими линиями метро и наземным транспортом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице могут построить новую линию метро.