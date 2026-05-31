В Москве арестовали охранника во время подготовки взрыва в здании Минюста

Басманный суд Москвы арестовал 61-летнего охранника по делу о подготовке взрыва здания Министерства юстиции РФ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram.

Подозреваемый Виталий Ларин будет помещен в СИЗО до 29 июля. По версии следствия, мужчина собирал самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении взрывчатых веществ.

Telegram-канал Mash выяснил, что Ларин практически всю жизнь проработал охранником. Ранее его арестовывали на 15 суток за то, что он пронес в здание Минюста сумку с проукраинскими листовками.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Москве 45-летнего гражданина РФ, который планировал устроить взрыв у объектов Министерства обороны.