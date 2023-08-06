В Москве авто сбило пешехода и разбило остановку

Автомобиль сбил человека и врезался в остановку общественного транспорта на Судостроительной улице в Москве. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает столичный департамент транспорта.

Стало известно, что водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории задним ходом, совершил наезд на остановку, в результате чего пострадала женщина. Ее доставили в больницу.

Видеозапись с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?» Машина сильно повредила остановку. Кроме того, пострадала и задняя часть самого авто.

Ранее пьяный иностранец угнал такси и врезался в светофор в центре Москвы. Там же его задержали полицейские.