16:31, 06 августа 2023
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В Москве авто сбило пешехода и разбило остановку
На Судостроительной улице в Москве машина сбила человека и врезалась в остановку.
Кадр: Telegram-канал Дептранса Москвы
Автомобиль сбил человека и врезался в остановку общественного транспорта на Судостроительной улице в Москве. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает столичный департамент транспорта.
Стало известно, что водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории задним ходом, совершил наезд на остановку, в результате чего пострадала женщина. Ее доставили в больницу.
Видеозапись с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?» Машина сильно повредила остановку. Кроме того, пострадала и задняя часть самого авто.
Ранее пьяный иностранец угнал такси и врезался в светофор в центре Москвы. Там же его задержали полицейские.