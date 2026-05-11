Опубликовано 11 мая 2026, 01:031 мин.
В Москве авто влетело в ресторан у здания МГУ
Автомобиль протаранил здание ресторана у здания МГУ в Москве.
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press
Машина протаранила здание ресторана в Москве у здания МГУ. Авто въехало прямо в стеклянные двери, сообщил «Известиям» источник в Госавтоинспекции столицы.
На опубликованных кадрах видно, что фасад заведения частично пострадал. Также повреждена сама машина. На место происшествия приехали оперативные службы.
По предварительным данным, водителю могло стать плохо за рулем. Пострадавших в результате инцидента нет.
Читайте также:
-
На МКАД перевернулся грузовик
-
Водитель школьного автобуса устроил «форсаж» на дороге
-
Рэпер Navai на своем Ferrari попал в ДТП в центре Москвы