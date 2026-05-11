В Москве авто влетело в ресторан у здания МГУ

Машина протаранила здание ресторана в Москве у здания МГУ. Авто въехало прямо в стеклянные двери, сообщил «Известиям» источник в Госавтоинспекции столицы.

На опубликованных кадрах видно, что фасад заведения частично пострадал. Также повреждена сама машина. На место происшествия приехали оперативные службы.

По предварительным данным, водителю могло стать плохо за рулем. Пострадавших в результате инцидента нет.

