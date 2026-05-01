Водитель школьного автобуса устроил «форсаж» на дороге

В Одинцове водитель школьного автобуса устроил «гонки» на дороге, почти вдвое превысив разрешенную скорость. Об этом сообщает Regions.

Инцидент произошел в деревне Полушкино. На пути к Можайскому шоссе водитель разогнался почти до 120 километров в час, нарушив не только скоростной режим трассы, но и специальные нормы перевозки детей.

«Согласно пункту 10.3 ПДД РФ, автобусы при организованной перевозке групп детей должны двигаться со скоростью не более 60 км/ч. Это жесткое ограничение введено именно для обеспечения безопасности в случае экстренного торможения или маневра», -- рассказал юрист Сергей Самсонов.

Поведение «гонщика» вызвало возмущение у родителей школьников, а также привлекло внимание муниципальной администрации. Власти округа пообещали проверить инцидент и принять самые жесткие меры в отношении перевозчика и водителя.

