В Москве автомобиль насмерть сбил пенсионера, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«На улице Декабристов в районе дома 17 водитель автомобиля "Опель Астра" совершила наезд на мужчину 1948 года рождения, который переходил дорогу вне пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

По информации ГАИ, в результате полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее водитель грузовика сбил пешехода на юге столицы и умер.