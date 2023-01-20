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11:39, 20 января 2023
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В Москве автомобиль насмерть сбил пенсионера

В Москве автомобиль насмерть сбил пенсионера
Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Москве автомобиль насмерть сбил пенсионера, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«На улице Декабристов в районе дома 17 водитель автомобиля "Опель Астра" совершила наезд на мужчину 1948 года рождения, который переходил дорогу вне пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

По информации ГАИ, в результате полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее водитель грузовика сбил пешехода на юге столицы и умер.

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