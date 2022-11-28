Водитель грузовика сбил пешехода на юге столицы и умер

На юге Москвы водитель грузовика сбил пешехода, врезался в здание склада и умер, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«В понедельник, 28 ноября, в 09:20 в районе дома 12 по улице Дорожной водитель грузового автомобиля выехал на тротуар, совершил наезд на пешехода и затем врезался в здание складского типа. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, в связи с чем он и совершил ДТП», — рассказали в ведомстве.

В итоге водитель скончался, а пострадавший пешеход был доставлен в одну из московских больниц, уточнили в столичном главке. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее несовершеннолетний за рулем автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе в Москве. Виновник происшествия признался, что купил автомобиль, не сообщив продавцу свой возраст.