Город
14:17, 28 ноября 2022
1 мин.

Водитель грузовика сбил пешехода на юге столицы и умер

Водитель грузовика сбил пешехода на юге столицы и умер
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На юге Москвы водитель грузовика сбил пешехода, врезался в здание склада и умер, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«В понедельник, 28 ноября, в 09:20 в районе дома 12 по улице Дорожной водитель грузового автомобиля выехал на тротуар, совершил наезд на пешехода и затем врезался в здание складского типа. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, в связи с чем он и совершил ДТП», — рассказали в ведомстве.

В итоге водитель скончался, а пострадавший пешеход был доставлен в одну из московских больниц, уточнили в столичном главке. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее несовершеннолетний за рулем автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе в Москве. Виновник происшествия признался, что купил автомобиль, не сообщив продавцу свой возраст.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.