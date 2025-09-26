В Москве доля свободных офисов упала до пяти процентов

Доля свободных офисов в Москве упала до 5 процентов по итогам второй половины 2025 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

«С 2023 года в столице наблюдается сокращение свободных площадей на фоне высокой деловой активности. Однако по итогам второго квартала 2025 года мы видим, что доля свободных офисных площадей в Москве стабилизировалась на низком уровне — она составила 5 процентов, сократившись всего на 1,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года», — уточнила заммэра Москвы, глава департамента Мария Багреева.

По ее словам, к концу текущего года доля свободных офисов в столице не превысит 4,9 процента. При этом она пообещала ввод дополнительных 600 тысяч квадратных метров офисных площадей.

Ранее сообщалось о нехватке офисов для москвичей. При этом спрос на офисные помещения со стороны различных компаний продолжает расти.