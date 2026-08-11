Опубликовано 11 августа 2026, 01:171 мин.
В Москве голая иностранка выпала из окна
Голая девушка выпала из окна дома на западе Москвы.
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress
Голая девушка выпала из окна квартиры на западе Москвы. Предположительно, она является иностранкой. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Происшествие случилось на Филевском бульваре. Согласно предварительной информации, погибшей 25-30 лет.
На место выехали экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Москве пятилетний ребенок выпал из окна на девятом этаже. ЧП произошло в одной из девятиэтажек в Студеном проезде. Предположительно, дошкольник на непродолжительное время остался без присмотра матери, которая вышла из квартиры, подошел к окну, забрался на подоконник и выпал. Ребенок выжил, его госпитализировали.