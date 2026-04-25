Опубликовано 25 апреля 2026, 04:001 мин.
В Москве грузовик опрокинулся и затруднил движение на МКАД
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press
ДТП с большегрузом произошло на внешней стороне 31 километра МКАД. Об инциденте автомобилистов предупредил Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, сейчас движение в районе дорожного происшествия оказалось затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда, чтобы сэкономить время за рулем.
К настоящему моменту на месте уже работают сотрудники оперативных служб города.
Все обстоятельства ДТП, как и сведения о пострадавших, выясняются.
Ранее стало известно, что столкновение с участием трех машин в Москве обернулось гибелью. Оно случилось на Бесединском шоссе. В результате дорожной аварии еще несколько человек были травмированы.