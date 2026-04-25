В Москве грузовик опрокинулся и затруднил движение на МКАД

ДТП с большегрузом произошло на внешней стороне 31 километра МКАД. Об инциденте автомобилистов предупредил Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, сейчас движение в районе дорожного происшествия оказалось затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда, чтобы сэкономить время за рулем.

К настоящему моменту на месте уже работают сотрудники оперативных служб города.

Все обстоятельства ДТП, как и сведения о пострадавших, выясняются.

Ранее стало известно, что столкновение с участием трех машин в Москве обернулось гибелью. Оно случилось на Бесединском шоссе. В результате дорожной аварии еще несколько человек были травмированы.