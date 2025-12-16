Опубликовано 16 декабря 2025, 00:251 мин.
В Москве и Подмосковье ночью начнется потепление
Гидрометцентр: Потепление в Москве и Подмосковье начнется около 03:00 мск.
Фото: Pixabay
В Москве и Подмосковье ночью начнется потепление, об этом сообщили в Гидрометцентре России, пишет ТАСС. «Ориентировочно около 03:00 мск столбики термометров начнут подниматься и к 06:00 могут достигнуть в Москве отметки в минус 2 градуса, по области — до минус 1 градуса», — рассказали синоптики.
Сейчас в некоторых районах столичного региона похолодало примерно до минус 15 градусов. На фоне потепления ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ранее в Подмосковье заметили редкое оптическое явление из-за мороза. Как пояснил синоптик Михаил Леус, ледяные кристаллы в воздухе привели к образованию солнечного гало.