В Подмосковье пошел снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Московской области в воскресенье пошел снег. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Леус уточнил, что снег начался в Подмосковье в районе 21 часа: его зафиксировали метеостанции Павловского Посада и Наро-Фоминска. «Причем довольно интенсивный — видимость составляет четыре километра», — отметил он.

Синоптик добавил, что в понедельник, 27 апреля, в столичном регионе ожидаются обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Он также допустил местами снег с сильным и порывистым ветром.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал москвичам о погоде на майские праздники. Согласно его прогнозу, в столице в начале мая температура воздуха составит +9-11 градусов. При этом в Московской области ожидается +7-12 градусов.