В Москве хакеры решили взломать терминал фастфуда и попались

Двое мужчин в ресторане «Вкусно — и точка» в Москве решили взломать кассу самообслуживания с помощью жучка, чтобы получить бонусные баллы, и попались. Об инциденте пишет Baza в Telegram.

Преступники разработали схему, согласно которой один из них собрал устройство, а его подельник тайно установил девайс в аппарат самообслуживания в ресторане.

В результате «хакеры» получили доступ к кассовой системе, списку заказов, контроллеру кухни и другим данным, которые охраняются законом. Они собирались начислять себе бонусы и экономить на еде, однако их обнаружили сотрудники «Вкусно — и точка». В итоге преступников удалось вычислить по камерам, сообщает Baza.

