В Москве летучая мышь на два дня поселилась в квартире

В российской столице летучая мышь поселилась в кондиционере в квартире одной из семей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Квартира, в которую залетела летучая мышь, располагается на 20-м этаже здания на Хорошевском шоссе. Животное застряло в кондиционере, и у него не получилось улететь самостоятельно. Жильцы вызвали спасателей через два дня, после чего летучую мышь извлекли из кондиционера и выпустили на волю.

Ранее летучая мышь залетела в окно квартиры, расположенной на 45-м этаже дома на улице Народного ополчения. Хозяева квартиры накрыли животное тазом, когда оно залетело в ванную комнату. Прибывшие на место спасатели пересадили рукокрылого в коробку с мягкой тканью и передали в Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка.