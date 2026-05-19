В Москве любовник расправился с ушедшей от мужа женщиной

В Москве любовник расправился с женщиной, которая ушла к нему от мужа. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Супружеская пара рассталась в феврале этого года. 38-летняя Мария ушла от мужа к другому мужчине, и спустя какое-то время перестала выходить на связь. Супруг обратился в полицию с заявлением о пропаже человека.

Стражи порядка приехали по адресу любовника и обнаружили в квартире тело женщины с ножевым ранением. Подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что мигрант зарезал старшего брата во время семейного праздника в Москве. Он переночевал вместе с трупом в квартире, а утром не смог вспомнить, из-за чего произошла ссора.