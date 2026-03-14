В Москве установлен второй температурный рекорд за март

В российской столице температура воздуха достигла плюс 13,8 градуса — рекордного значения для 13 марта за последние 24 года. Об этом сообщает Гидрометцентр России, уточнив, что это — второй подряд температурный рекорд за неделю и март.

Предыдущий рекорд 2002 года с показанием плюс 11,5 градуса был превышен на опорной метеостанции ВДНХ в 13:00 по московскому времени. В четверг, 12 марта, в Москве также было зафиксировано рекордное тепло — плюс 12,6 градуса, что выше предыдущего рекорда за прошлый год, который составил 11 градусов.

Ранее заведующий лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что Москва может освободиться от снега к концу марта. Она сообщила, что на метеостанции ВДНХ снег тает со скоростью 3-4 сантиметра в сутки.