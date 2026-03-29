В Москве мошенники похитили у пенсионерки 25 миллионов рублей

Телефонные мошенники похитили у 78-летней пенсионерки 25 миллионов рублей под предлогом сохранения сбережений. Об этом в MAX сообщает прокуратура Москвы.

Отмечается, что женщина получила сообщение якобы от платформы бесплатных объявлений по продаже товаров и перешла по направленной ей ссылке. После этого злоумышленники связались с жительницей столицы и заявили, что она стала жертвой мошенников.

Напуганная женщина поверила позвонившему «представителю Роскомнадзора» и данным о том, что ее аккаунт на Госуслугах взломали. После этого в схеме появились «правоохранители», убедившие пострадавшую в необходимости «срочно спасать сбережения».

Затем женщина сняла со счета 13 миллионов рублей, отправила фотографии денежных средств мошенникам и передала их якобы сотруднику силового ведомства. Позже аферисты завладели еще 12 миллионами рублей.

В прокуратуре призвали не переходить по сомнительным ссылкам, а также напомнили, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят снимать денежные средства, переводить их на какие-либо счета или передавать курьерам.

Ранее в Москве мошенники обманули 14-летнюю девочку и украли 18,6 миллиона рублей сбережений ее родителей.