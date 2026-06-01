В Москве мужчину задержали после поездки в метро с 13-летней девочкой на коленях

В Москве по подозрению в педофилии задержали 29-летнего мужчину, который посадил себе на колени в метро 13-летнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

На инцидент обратил внимание ехавший рядом пассажир, он заснял на видео мужчину, у которого на коленях сидела совсем юная девушка. При этом мужчина обнимал и целовал ее. Очевидец выложил снятое видео в соцсети, а затем обратился в полицию.

Выяснилось, что подозреваемый работает в кофейне, ему 29 лет, хотя девочкам-подросткам он сообщал, что ему 18. Также к публикации Telegram-канала прилагается фото, вероятно, из соцсетей данного мужчины. Фото было сделано, по всей видимости, в зеркале лифта. На нем мужчина обнимает некую девушку. Подпись к фото такая: «Мы просто лучшие друзья. С 15-летием, очень люблю тебя».

Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.

