В Москве на Берсеневской набережной нашли клад из серебряных монет

В ходе реставрационных работ в жилых палатах купца Аверкия Кириллова был обнаружен клад, состоящий из серебряных чеканных монет. Об этом в Telegram сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«В жилых покоях на втором этаже был обнаружен керамический сосуд с серебряными чеканными монетами. Клад, предварительно датированный рубежом XVI–XVII веков, насчитывает около 20 тысяч монет», -- сообщила Любимова.

По ее словам, в ближайшее время эксперты установят точное количество монет и их научную ценность. В дальнейшем клад будет изучен и сохранен для российской науки.

