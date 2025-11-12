В Москве на презентации упал первый в России человекоподобный робот Aidol

Во время презентации в Москве первый российский человекоподобный робот с искусственным интеллектом Aidol потерял равновесие и упал. Мероприятие было прервано, сообщает корреспондент ТАСС.

Aidol медленно вышел на сцену в сопровождении двух человек. Чуть позже робот попытался помахать рукой, но спустя несколько секунд накренился и упал. Сотрудники прикрыли робота черной тканью и вынесли из зала.

«Я надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», — рассказал гендиректор компании-разработчика Владимир Витухин.

Как ранее сообщалось, данный робот может вести осмысленное и адресное общение с выражением эмоций, которые названы «ключевым отличием Aidol от других мировых решений». Разработчики также рассчитывают на промышленное и сервисное применение Aidol, например, на производстве, в логистике или в публичных пространствах.

