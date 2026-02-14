В Москве начали поиски невесты самому красивому коту в мире Дарлену Флеру Далмору Блэку, об этом рассказала РИА Новости хозяйка-заводчица Дарья Грузинова.

Кот обитает в питомнике, где есть свои коты и кошки, в основном поиски пары происходят в пределах заведения.

«У Далмора, естественно, есть кошки дома, так что кого-нибудь мы подберем», -- отметила Грузинова.

В 2025 году абиссинский кот занял первое место во Всемирной федерации кошек.

