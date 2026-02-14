Опубликовано 14 февраля 2026, 00:121 мин.
В Москве начали поиски невесты самому красивому коту в мире
РИА Новости: В Москве ищут невесту самому красивому коту в мире.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В Москве начали поиски невесты самому красивому коту в мире Дарлену Флеру Далмору Блэку, об этом рассказала РИА Новости хозяйка-заводчица Дарья Грузинова.
Кот обитает в питомнике, где есть свои коты и кошки, в основном поиски пары происходят в пределах заведения.
«У Далмора, естественно, есть кошки дома, так что кого-нибудь мы подберем», -- отметила Грузинова.
В 2025 году абиссинский кот занял первое место во Всемирной федерации кошек.
