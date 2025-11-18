В Москве нашли «кладбище самокатов»

В комментариях предположили, что массовая парковка связана с блокировкой самокатов, покинувших разрешенную зону. Другие в шутку допустили, что самокаты решили отдохнуть и мигрировать на юг.

Ранее сообщалось, что в Москве объявили о завершении сезона проката велосипедов и аренды электросамокатов. Такое решение было принято в целях безопасности в связи с похолоданием.