В Москве нашли способ фиксировать непропуск скорой помощи на дороге

В Москве нашли способ фиксировать непропуск спецтранспорта на дороге. О запуске тестирования комплекса, записывающего факт нарушения, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Система работает в тестовом режиме, и нарушители не будут получать штрафы.

«Пока речи о штрафах не идет. В тестовом режиме мы прорабатываем возможные алгоритмы работы камер», — уточнили в ЦОДД.

Сейчас систему установили лишь на одной из машин скорой помощи.

Ранее стало известно, что на МКАД появились новые интегративные табло, предупреждающие о ДТП на дороге. Не все москвичи оценили нововведение.