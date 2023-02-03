Город
11:13, 03 февраля 2023
1 мин.

В Москве нашли способ фиксировать непропуск скорой помощи на дороге

В Москве нашли способ фиксировать непропуск скорой помощи на дороге
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве нашли способ фиксировать непропуск спецтранспорта на дороге. О запуске тестирования комплекса, записывающего факт нарушения, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Система работает в тестовом режиме, и нарушители не будут получать штрафы.

«Пока речи о штрафах не идет. В тестовом режиме мы прорабатываем возможные алгоритмы работы камер», — уточнили в ЦОДД.

Сейчас систему установили лишь на одной из машин скорой помощи.

Ранее стало известно, что на МКАД появились новые интегративные табло, предупреждающие о ДТП на дороге. Не все москвичи оценили нововведение.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.