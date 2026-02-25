В Москве обеспокоились проблемой толстых воробьев — ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова заявила РИА Новости, что птицы в городе привыкли питаться рядом с точками быстрого питания, что приводит к ожирению.

С ее слов, ожирение у воробьев так же отрицательно сказывается на их здоровье, как и у людей, так как основные пути метаболизма у них схожи. К тому же птицы тоже стремятся в города, так как там на них здесь меньше охотятся хищники.

Однако с Феоктистовой не согласился кандидат биологических наук, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ Павел Квартальнов. Агентству «Москва» он сообщил, что воробьям в столице не грозит ожирение из-за интенсивного обмена веществ, и работа их организма сильно отличается от того, что происходит в организме человека и многих других животных. «Если какое-то количество жира накапливается, то [воробьи] довольно быстро от него избавляются», — сообщил он, отметив, что не перелетные птицы, как правило, набирают жир в дневное время, когда у них есть возможность питаться. И практически весь жир они сжигают ночью, особенно если речь идет про холодное время года с ее длинными ночами.

«Птицы — теплокровные существа, и температура тела у них даже выше, чем у человека. Они тратят огромное количество энергии на обогрев, перерабатывая накопленный за день жир. Даже если воробью удается провести ночь в тепле, он все равно тратит этот жир, так как возможности восполнять запасы в темное время суток нет. Утром они просыпаются тощими, за день им нужно наесться и снова накопить жирок, чтобы пережить следующую ночь», — добавил Квартальнов.

Ранее сообщалось, что с 7 по 15 февраля проводилась Всероссийская перепись воробьев. Как рассказала член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая, перепись проводится ежегодно в два сезона: со вторые по третьи выходные февраля и августа. В феврале воробьев удобно считать на кустах, где они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению, сказала Мостовая, добавив, что в переписи участвуют домовый и полевой воробей.