Опубликовано 27 июля 2026, 10:591 мин.
В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы на вторник
Гидрометцентр: «Желтый» уровень опасности из-за грозы объявили в Москве на 28 июля.
Фото: Арина Скворцова / РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать 28 июля в Москве. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
Во вторник в столице ожидается гроза и дождь.
«Период предупреждения — с 9:00 28 июля до 21:00 28 июля. Днем 28 июля местами ливень, гроза, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области.
Ранее жителям Подмосковья пообещали дожди всю рабочую неделю. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра Марины Макаровой, осадки прогнозируются небольшие и умеренной интенсивности. Наибольшей интенсивности они достигнут в середине недели.