В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы на вторник

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать 28 июля в Москве. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Во вторник в столице ожидается гроза и дождь.

«Период предупреждения — с 9:00 28 июля до 21:00 28 июля. Днем 28 июля местами ливень, гроза, усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области.

Ранее жителям Подмосковья пообещали дожди всю рабочую неделю. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра Марины Макаровой, осадки прогнозируются небольшие и умеренной интенсивности. Наибольшей интенсивности они достигнут в середине недели.