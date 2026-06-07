В Москве около несколько тысяч человек примут участие в Красочном забеге

Красочный забег в 12-й раз пройдет в воскресенье, 7 июня, в столице в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Бегового сообщества.

«В первое воскресенье лета участники пробегут 5 километров по центральным улицам столицы через три зоны, где бегунов будут осыпать яркими и абсолютно безопасными для здоровья красками», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стартовый городок будет расположен недалеко от спортивного комплекса Олимпийский, а финиш — на Цветном бульваре рядом с Трубной площадью. В этом году на старт забега планируют выйти около 7 тысяч человек.

Маршрут забега пройдет по Олимпийскому проспекту и улице Дурова. Вместо спортивных достижений участники соревнуются в креативе: бегуны выходят на старт в необычных костюмах, самых ярких отмечают организаторы. Принять участие в забеге можно с 14 лет.

Ранее сообщалось, что на ряде улиц в центре Москвы перекроют дорогу и запретят парковку на этой неделе, сообщили на официальном сайте мэра столицы. Известно, что ограничения будут действовать в воскресенье, 7 июня, во время проведения спортивного мероприятия «Красочный забег». Также на участках запретят парковку.