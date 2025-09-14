В Москве открылась инновационная достопримечательность

В московском парке «Зарядье» открылся инновационный многофункциональный центр «Москва». Эта конструкция может динамически изменять форму, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«"Матрешка Москвы. Новая точка притяжения": в парке "Зарядье" открылась инновационная достопримечательность столицы», — написал чиновник.

Он также подчеркнул, что, помимо динамического изменения формы, конструкция использует 3D-графику и кинетические инсталляции — с их помощью рассказывается о достижениях Москвы и России. Собянин добавил, что ежедневно на «Матрешке» будут показывать патриотические и культурно-просветительские программы.

Фигура состоит из 30 стальных колец, авиационного алюминия и титана. Мэр Москвы подчеркнул, что все детали конструкции были произведены на заводах столицы.