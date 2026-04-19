В Москве открылась регистрация на весенний велофестиваль

В российской столице началась регистрация на бесплатный велофестиваль, который пройдет в воскресенье, 24 мая. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Для того чтобы подать заявку на участие, следует перейти на сайт фестиваля, заполнить специальную форму и выбрать время начала заезда. После этого участнику будет предоставлен индивидуальный номер. Отмечается, что участники будут стартовать в 13:00, 14:00 и 15:00 часов по московскому времени от проспекта Академика Сахарова. Велосипедистам советуют использовать защитный шлем, перчатки, налокотники и наколенники.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2026 году впервые пройдут шесть велофестивалей. Весенний велофестиваль состоится 24 мая, детские — 30 мая и 5 сентября, ночные — 4 июля и 1 августа, а осенний велофестиваль пройдет 12 сентября.