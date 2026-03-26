В Москве впервые пройдут шесть велофестивалей

В Москве в 2026 году впервые пройдут шесть велофестивалей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Весенний велофестиваль состоится 24 мая, детские — 30 мая и 5 сентября, ночные — 4 июля и 1 августа, а осенний велофестиваль пройдет 12 сентября.

В Дептрансе Москвы отметили, что в 2025 году к велопраздникам присоединились порядка 250 тысяч человек. Чтобы все желающие смогли принять участие, было принято решение увеличить число велофестивалей до шести.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве может стартовать в конце марта — начале апреля. Он напомнил, что обычно прокат начинает работу во второй половине марта.