В Москве открылась уникальная выставка искусства КНДР

В Москве открылась «Художественная выставка КНДР. Страна великого народа». Посетить ее можно будет во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, на выставке будет представлено 123 уникальные работы.

«Все, что представлено на этой выставке, соответствует образу, событиям, героям — нашим друзьям из КНДР», — отметила на открытии министр культуры России Ольга Любимова.

Посетители увидят разножанровые произведения, включая корейскую национальную живопись (Чосон хва), гравюру, керамику, мозаику и вышивку, которые ранее не показывались в России. Среди экспонатов также такие художественные произведения, как «Горы Пэкту» Чвэ Чхан Хо, «Отряд славных воинских знамен» Ли Кир Хо, Чан Ви Сон, «Счастливый наш родной край» Хван Мин, Пак Кван Рим и другие работы современных авторов.

