В Москве открыли новый железнодорожный вокзал

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров 16 апреля открыли новый московский городской вокзал (МГВ) Москва-Сити. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Вокзал первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1), возведен на месте устаревшей железнодорожной станции «Тестовская» и основная его часть уже готова обеспечить пересадку около ста тысяч пассажиров в сутки.

«В ближайшие годы, я думаю, это будет 140-150 тысяч. Это будет один из крупнейших в мире транспортных хабов», — отметил Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил Белозерова за совместную работу и отметил, что это очень важный объект для всего города и жителей. Потому что Москва-Сити является не только крупнейшим деловым центром, но и крупнейшим транспортным хабом.

Белозеров также поблагодарил Собянина и его команду за инновационные решения при строительстве вокзала, добавив, что данный хаб даст возможность сократить время с 15 минут пересадки на 5-10 минут и с большим комфортом.

Ранее было объявлено о том, что строительство съездов между МСД и улицей Подольских Курсантов завершено.