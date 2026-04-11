Жители района Чертаново Центральное смогут быстрее добираться до дома

Жители района Чертаново Центральное теперь смогут сокращать свое время в пути. В районе завершилось строительство съездов с улицы Подольских Курсантов на внутреннюю сторону южного участка Московского скоростного диаметра (МСД), а также с магистрали на улицу Подольских Курсантов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Протяженность каждого нового участка составляет 260 метров. И если ранее, чтобы попасть с МСД на улицу Подольских Курсантов автомобилистам надо было ехать через Дорожную улицу, то сейчас объезжать не надо, а это сокращает пробег в среднем на 2,5 километра.

Движение на съездах уже открыто.

«Реализация проекта позволит повысить интеграцию южных районов города в скоростную транспортную систему Москвы», -- добавил Ефимов.

Ефимов также отметил, что на юге Москвы продолжается строительство дополнительного участка МСД.

Ранее сообщали о том, что стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы по будням была проиндексирована.