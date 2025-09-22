В Москве открылся ресторан северокорейской кухни с SHAMAN по телевизору

В Москве открылся ресторан северокорейской кухни. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, заведение под названием «Пхеньян» начало работать в августе. На кухне и в зале работают выходцы из КНДР. В меню — традиционные северокорейские блюда: супы, курица в панировке, паровая рыба, тофу или кимчи.

Telegram-канал «В IT и выйти» пишет, что внутри ресторана показывают северокорейское телевидение, крутят выступление российского певца SHAMAN перед лидером КНДР Ким Чен Ыном и выкладывают республиканские журналы.

На входе у гостей проверяют паспорт и спрашивают, были ли они в Южной Корее. На двери висит наклейка «С собаками вход разрешен».

В августе сообщалось, что в одном из московских ресторанов посетителям предлагается порция виски в 50 миллилитров, что соответствует размеру маленькой рюмки, за 200 тысяч рублей. Речь идет об односолодовом виски 30-летней выдержки в заведении на Кузнецком Мосту.