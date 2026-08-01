Город
Опубликовано 01 августа 2026, 21:40
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В Москве отменили ночной велофестиваль из-за взрыва

В Москве отменили ночной велофестиваль из-за взрыва на Кудринской площади.
В Москве отменили ночной велофестиваль из-за взрыва
Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Власти Москвы отменили Ночной велофестиваль по Садовому кольцу. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram.

Мероприятие будет перенесено на другую дату. При этом пока не известно, когда состоится пробег.

Вечером 1 августа на Кудринской площади в центре Москвы прогремел взрыв баллонного газа. ЧП произошло в ресторане Balzi Rossi, расположенном в сталинской высотке.

После этого были перекрыты съезды с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок, с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

Станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме. Вход и выход не ограничивался.

Автор:Анна Вальман
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