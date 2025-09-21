В Москве пенсионерка купила мошенникам часы почти за 30 миллионов рублей

В Москве 84-летняя пенсионерка купила мошенникам часы за 28 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации столичной прокуратуры, преступники проворачивали аферу на протяжении шести месяцев. Сначала они заявили о необходимости смены кода городского телефона, а затем, когда поняли, что пожилая женщина верит их словам, начали шантажировать пострадавшую переводом денег с ее счета и паспортными данными. В итоге пенсионерка приобрела дорогостоящие часы и передала их курьеру, как она думала, ради сохранения денег. При этом отмечается, что один из мошенников значился в ее записной книжке как внук.

Ранее приезжий из Уфы похитил в квартире пенсионерки в центре Москвы иконы и статуэтки на 200 тысяч рублей. 43-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому на 2-й Тверской-Ямской улице — квартира принадлежит 66-летней женщине. Оставшись на некоторое время один, он украл две иконы и 35 фарфоровых статуэток. На оперативном видео он позднее добавил, что был пьян.