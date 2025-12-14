В Москве подешевела аренда квартир

Долгосрочная аренда жилья в ноябре 2025 года подешевела в 19 крупных городах России по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито недвижимость».

Сильнее всего аренда снизилась в Москве — на 15 процентов. В числе лидеров по подешевевшим ставкам также Краснодар (минус 13 процентов) и Тула (минус 12 процентов).

Наибольшим спросом среди россиян пользуются однокомнатные квартиры — ими в ноябре 2025 года интересовались 57 процентов арендаторов.

Ранее стала известна стоимость самой многокомнатной квартиры в Москве. Речь идет об объекте площадью почти 174 квадратных метра, представляющем собой семикомнатный лот из трех объединенных квартир. Он вмещает в себя личные зоны, столовую, рабочие места и места для отдыха, три санузла, три лоджии и кухню площадью 20,7 «квадрата». Это жилье оценивается в 34 миллиона рублей.