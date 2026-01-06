В Москве подготовили более 700 километров лыжных трасс

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что зимой в городе было подготовлено более 700 километров лыжных трасс.

«Больше 140 км из них — трассы с искусственным оснежением. Снегогенераторы помогают создавать ледяную подложку и весь сезон поддерживать толщину снежного покрова», — заявил глава города.

Он подчеркнул, что в городских парках расположено много лыжных трасс. Самые длинные из них — в Измайловском парке, Битцевском лесопарке и Лосином острове.

Ранее на забег Дедов Морозов и Снегурочек пригласили москвичей на сайте мэра столицы. Костюмированное мероприятие пройдет 10 января в ЗАО города, в парке «Фили».