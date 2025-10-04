В Москве подорожает проезд по МСД в загруженные часы

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы изменится. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«С 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 [оплата] будет проиндексирована на 3 рубля — до 10 рублей за участок», — сообщили в департаменте. Изменения будут введены с 13 октября.

Уточняется, что проезд останется бесплатным 70 процентов времени суток в будни, а также в выходные и праздники. «Стоимость транзитного проезда не изменится», — отметили в Дептрансе.

22 сентября в Подмосковье открыли еще один участок Южно-Лыткаринской автодороги — от Каширского шоссе до трассы А-105, ведущей в аэропорт Домодедово. На этом участке — от четырех до шести полос для движения и два путепровода.