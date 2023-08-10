В Подмосковье подросток выпал из электрички и погиб

16-летний подросток высунулся из электрички и погиб от удара об столб, говорится в сообщении группы «ВКонтакте» «Плохие новости 18+».

По имеющейся информации, юноша ехал на электропоезде юго-восточного направления в сторону Москвы. Высунувшись из открытых дверей состава, молодой человек задел головой столб и выпал из вагона на рельсы. После произошедшего подростка нашли живым, однако спустя несколько дней от полученных травм он скончался.

Известно, что погибший был родом из Коврова Владимирской области. После окончания девятого класса переехал на учебу в столицу. Как сообщают очевидцы, в электричке молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина на велосипеде попал под поезд в Московской области.