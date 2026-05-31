В Москве построят школу-конструктор

В Центральном административном округе Москвы будет построена школа будущего. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Объект в Большом Кондратьевском переулке будет напоминать конструктор за счет чередования объемов разной высоты и формы. Такая композиция придаст зданию динамику и позволит зонировать внутренние пространства.

Как и во всех школах будущего, в этом здании предусмотрен трансформируемый спортивный зал, обеденный зал, многофункциональное многосветное пространство и медиатека. Планируется, что в ней будут учиться 1100 детей.

Ранее Собянин раскрыл, что у каждого школьного здания в Москве будет своя инфраструктура — в зависимости от возраста учеников. «Для начальных и основных классов обустроим порядка 200 игровых площадок с досками для рисования мелом, подвесными мостиками, качалками-балансирами, скамейками в виде волны, игровыми комплексами с горками и другими развивающими комплексами», — написал градоначальник. Кроме того, для учащихся 1-4-го классов организуют зоны для развивающих спортивных игр. Около некоторых школ могут появиться даже учебно-опытные зоны с грядками, где юные москвичи смогут изучать жизнь растений и основы огородничества.