В Москве повесили домики для летучих мышей

Домики для летучих мышей — дуплянки — повесили в парке «Лосиный остров» в Москве. Об этом 25 марта сообщило агентство «Москва» в Telegram.

Отмечается, что дуплянки появились там, где животным недостает естественных укрытий. Домики для рукокрылых напоминают скворечники, однако вход в них представлен узкой щелью в нижней части сооружения.

«Летучая мышь легко попадет внутрь, а ее природные враги, например, совы или куницы, сделать этого не смогут», — поясняется в публикации.

Ранее случаи попадания летучих мышей в квартиры стали фиксировать в Москве. Так, рукокрылое залетело в окно к пенсионерке, проживающей в доме на улице Маршала Бирюзова. Она вызвала спасателей.