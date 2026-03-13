Летучие мыши проснулись в Москве

Случаи попадания летучих мышей в квартиры стали фиксировать в Москве. Один из инцидентов произошел в районе Щукино. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Рукокрылое залетело в окно к пенсионерке, проживающей в доме на улице Маршала Бирюзова. Она вызвала спасателей.

Когда специалисты приехали, животное скрылось в квартире, хозяйка не могла его найти. В результате летучую мышь обнаружили в рукаве пальто. Ее забрали в центр реабилитации и дали ей ласковое имя — Биря. Его придумали, исходя из названия улицы, где нашли летучую мышь.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года летучая мышь залетела в квартиру на 20-м этаже здания на Хорошевском шоссе. Она залетела в кондиционер и застряла там. Через два дня хозяева недвижимости вызвали спасателей.