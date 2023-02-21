В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания, сообщил в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы заместитель градоначальника Петр Бирюков.

«Согласно прогнозам синоптиков, до пятницы в столичном регионе сохранятся низкие температуры, днем — до минус 10 градусов, в ночное время в отдельных районах столбик термометра может опуститься до минус 20 градусов», — утонил заммэра.

В связи с морозами была скорректирована температура теплоносителя в системе теплоснабжения. По словам Бирюкова, сейчас в магистральных сетях она составляет 118 градусов.

Накануне метеорологи выявили самую холодную ночь за февраль. Отмечается, что в последний раз так холодно в столице было в рождественские морозы, 10 января.